Adinolfi divorzia da se stesso Di Maio che lodava Putin e Letta smemorato

Buon lunedì. Inizia la settimana e non si ferma mai il nostro quotidiano bestiario elettorale. VENGO ANCH'IO, NO TU NO! Visto che nessuno lo invita il leader del cosiddetto terzo polo (che poi nella migliore delle ipotesi sarebbe il quarto) Carlo Calenda ha deciso di imbucarsi nel dibattito tra il segretario del PD Enrico Letta e la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni a Porta a Porta annunciando: «risponderò anche io sui nostri social». Tra poco lo vedremo fare il disturbatore con il megafono in mano durante i collegamenti televisivi. Che finaccia. A PROPOSITO DI AMICI DI Putin NEL M5S «Il M5s non ha nulla a che fare con gli amici di Putin e se qualcuno si è permesso di scrivere che potevamo avere qualche suggestione di questo tipo, lo ha fatto calunniandoci», dice a Mezz'ora in più il leader del M5s Giuseppe Conte.

