A Vicenzaoro September giovani talenti e startup del gioiello

Roma, 12 set. (Adnkronos/Labitalia) - Sostenibilità, innovazione e creatività sono alcune delle parole chiave emerse dalla discussione con i giovani talenti del design protagonisti della presentazione della 18a edizione dell'Hrd Design Awards, a Vicenzaoro September, la manifestazione di Ieg in corso a Vicenza. In collegamento con il main stage Nayala Obeid, designer di gioielli e illustratrice, in una breve live demo ha mostrato l'importanza di fondere le tradizionali tecniche con quelle digitali. A seguire, dopo una breve introduzione della Egypt Gold School, Rafaat Nassar, vice Chairman di Egypt Golden Group, ha introdotto i finalisti dell'edizione 2022: Yu Fayi dalla Cina, Anne Sophie Dielen dal Belgio e Pallavi Verma dall'India. Sul main stage del salone Ellen Joncheere, Ceo di Hrd Antwerp promotore ...

