A San Marco dei Cavoti la "Passiata di San Diodoro": l'Amatori Podismo protagonista (Di lunedì 12 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Si è svolta domenica 11 settembre, a San Marco dei Cavoti, la 48^ edizione della "Passiata di San Diodoro". Giornata meteo quasi perfetta per correre i 12,8 km del tracciato, che ha visto presentarsi al nastro di partenza quasi 400 partecipanti (115 runners e 284 "passiatori"). Vittoria assoluta per il molisano Pardo La Serra in 44.45. Ottime notizie invece dalla gara femminile con il "triplete" dell'Amatori Podismo Benevento e la vittoria di Tetyana Yaremyn, davanti a Emma Tedesco e Anna Ucci. La società beneventana, grazie ai risultati dei proprio portacolori, si è aggiudicata il secondo premio nella speciale classifica dedicata ai team. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

