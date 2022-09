A Napoli taxi in servizio malgrado fuori turno, licenze ritirate (Di lunedì 12 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Controlli degli agenti del Nucleo di Polizia Turistica della Polizia Municipale di Napoli, nel weekend, tra l’aeroporto di Capodichino, il molo Beverello e la Stazione Centrale dove hanno individuato nove tassisti e un conducente di veicolo NCC (Noleggio Con Conducente) che esercitavano l’attività violando le norme del Regolamento Comunale e del Codice della Strada. Tra i tassisti quattro sono risultati essere al lavoro malgrado avessero terminato il loro turno di servizio e per questo motivo è scattato il ritorno della licenza; altri tre sono stati verbalizzati per aver prelevato utenti a meno di 100 metri dal posteggio, uno per non aver rispettato l’ordine di fila nel posteggio e uno per aver sostato fuori dai posteggi per offrire i propri servizi ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 12 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Controlli degli agenti del Nucleo di Polizia Turistica della Polizia Municipale di, nel weekend, tra l’aeroporto di Capodichino, il molo Beverello e la Stazione Centrale dove hanno individuato nove tassisti e un conducente di veicolo NCC (Noleggio Con Conducente) che esercitavano l’attività violando le norme del Regolamento Comunale e del Codice della Strada. Tra i tassisti quattro sono risultati essere al lavoroavessero terminato il lorodie per questo motivo è scattato il ritorno della licenza; altri tre sono stati verbalizzati per aver prelevato utenti a meno di 100 metri dal posteggio, uno per non aver rispettato l’ordine di fila nel posteggio e uno per aver sostatodai posteggi per offrire i propri servizi ...

anteprima24 : ** A ##Napoli #Taxi in servizio malgrado fuori turno, #Licenze ritirate ** - ubernograzie : Controlli a tappeto in tutta la città: stangata per diversi tassisti - NapoliToday #taxi #Abusivi #NoUber - linosegna : RT @nicomanetta1: Circumvesuviana, la prima volta del Pampa Sosa: «Quasi quasi prendo il taxi» - - linosegna : RT @ubernograzie: Taxi a Napoli: informazioni importanti, tariffe e i numeri di telefono - Napolike #taxi #Abusivi #NoUber - ubernograzie : Taxi a Napoli: informazioni importanti, tariffe e i numeri di telefono - Napolike #taxi #Abusivi #NoUber -