A Latina l’Ucid presenta il libro “La forza dell’amore” con il Cardinale Giovanni Battista Re

(Di lunedì 12 settembre 2022)di, dopo la parentesi estiva, riprende la sua l’attività con lazione di undi grande interesse e di particolare significato: racconta infatti la storia vera di una mamma, che riesce ad affrontare con la ‘’ le dure prove della vita. Lazione avrà luogo martedì 13 settembre in Curia alle ore 17,30, come riportato nella locandina, alla presenza delRe, di Francesco Berardi, presidente deldi, di Luisa Santolini, già presidente del Forum delle Associazioni famigliari e della vicepresidente Emma Ciccarelli, dell’autore Luca Maurelli e della protagonista delAnnamaria ...

In una provincia spesso nota per fatti di cronaca o legati alla criminalità organizzata è vivo'impegno di, Caritas e della Diocesi di- Terracina - Sezze - Priverno per dare ai giovani ......'azienda speciale della Camera di Commercio Frosinone -. ... Ad introdurre'argomento, con un rapporto ad hoc diventato ... A chiudere gli interventi la presidente dellaSud Pontino, ... Festival Nazionale dell’Economia Civile 2022: tappa di avvicinamento a Latina per parlare di lavoro, reti e territorio