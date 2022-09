Zazzaroni sull'Inter: "Inzaghi ha mostrato coraggio. Ho visto tre cose buone contro il Torino" (Di domenica 11 settembre 2022) Dopo la vittoria sofferta dell'Inter nel match di San Siro contro il Torino, Ivan Zazzaroni ha analizzato così la prestazione dei nerazzurri sul Corriere dello Sport: "Tre cose finalmente buone... Leggi su ilpallonegonfiato (Di domenica 11 settembre 2022) Dopo la vittoria sofferta dell'nel match di San Siroil, Ivanha analizzato così la prestazione dei nerazzurri sul Corriere dello Sport: "Trefinalmente...

Pall_Gonfiato : Le parole di #Zazzaroni sull'#Inter - napolista : Zazzaroni sull’Inter: “Tre indizi fanno una crisi” L’Inter conosce la prima crisi stagionale, ma non si possono sc… - Pall_Gonfiato : #Zazzaroni sull #Inter di #inzaghi dopo la sconfitta in #ChampionsLeague - napolista : Zazzaroni: ho visto due diavoli, un portoghese e un georgiano e un calcio esportabile in Europa Sul CorSport dà il… -