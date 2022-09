WWE: Non solo Roman Reigns, anche Mandy Rose vicinissima ad un record importante (Di domenica 11 settembre 2022) Da quando è approdata ad NXT, Mandy Rose ha dominato la scena femminile, anche insieme a Gigi Dolin e Jacy Jane, con le 3 che hanno formato una delle stable al femminile più dominanti degli ultimi tempi, ovvero le Toxic Attraction. Mandy si è tolta veramente tantissime soddisfazioni nell’ultimo anno. Mandy vicina alla top 3 Mandy oltre ad aver mostrato dei miglioramenti sul ring ha anche dimostrato di poter fare veramente bene come campionessa. Infatti il suo lavoro è stato ampiamente ricompensato ed ora è riuscita a conquistare, insieme al suo inseparabile NXT Women’s Championship, anche il titolo femminile di NXT UK. Parlando di record, Mandy Rose è attualmente campionessa da 319 giorni ... Leggi su zonawrestling (Di domenica 11 settembre 2022) Da quando è approdata ad NXT,ha dominato la scena femminile,insieme a Gigi Dolin e Jacy Jane, con le 3 che hanno formato una delle stable al femminile più dominanti degli ultimi tempi, ovvero le Toxic Attraction.si è tolta veramente tantissime soddisfazioni nell’ultimo anno.vicina alla top 3oltre ad aver mostrato dei miglioramenti sul ring hadimostrato di poter fare veramente bene come campionessa. Infatti il suo lavoro è stato ampiamente ricompensato ed ora è riuscita a conquistare, insieme al suo inseparabile NXT Women’s Championship,il titolo femminile di NXT UK. Parlando diè attualmente campionessa da 319 giorni ...

Maximoffstanacc : @ManuDas44 Gusti molto simili, adoro molto. Ora che Vince non c'è più(sempre se hai mollato perché il prodotto era… - stefano_gatto97 : RT @WWEItalia: ?? L'alleanza fra Tyler Bate e @bronbreakkerwwe si dimostra vincente. ?? @CoraJadeWWE continua a prendersela con @roxanne_wwe.… - AngelaSueWitt2 : RT @Zona_Wrestling: WWE: Roman Reigns non vuole sentir parlare di un suo possibile turn face - jeffoexperience : Sentiva che era tempo di provare qualcosa di nuovo, nuove sfida e scelse di non rinnovare con la #WWE, dove stava b… - 4ndr3423 : @GiorgioGigante Clamoroso , e il secondo che non da ancora peggio Orsato fa un orrore a Bologna convalidare il gol… -