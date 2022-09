WWE: Annunciato nuovo match per lo show del primo anniversario di NXT 2.0 (Di domenica 11 settembre 2022) La WWE lanciava NXT 2.0 esattamente un anno fa. Per l’occasione la compagnia sta preparando un episodio speciale che dovrebbe presentare una card più ricca del solito. Già sappiamo del match per il titolo del Nord America di Carmelo Hayes, il cui sfidante verrà scelto tramite un sondaggio su WWE.com, adesso arriva un nuovo match, forse meno interessante. Si sfideranno sul ring di NXT, infatti, Fallon Henley e Lash Legend. Le due sono in una rivalità collaterale a quella tra i Pretty Deadly e Briggs & Brooksa da un po’ di tempo e l’episodio di questo martedì di NXT sarà l’occasione per uno scontro. Ecco gli altri segmenti e match previsti per la puntata: L’Universo WWE deciderà il prossimo sfidante per il titolo di Carmelo Hayes I Pretty Deadly cercano di dimostrare che gli haters si sbagliano nella ... Leggi su zonawrestling (Di domenica 11 settembre 2022) La WWE lanciava NXT 2.0 esattamente un anno fa. Per l’occasione la compagnia sta preparando un episodio speciale che dovrebbe presentare una card più ricca del solito. Già sappiamo delper il titolo del Nord America di Carmelo Hayes, il cui sfidante verrà scelto tramite un sondaggio su WWE.com, adesso arriva un, forse meno interessante. Si sfideranno sul ring di NXT, infatti, Fallon Henley e Lash Legend. Le due sono in una rivalità collaterale a quella tra i Pretty Deadly e Briggs & Brooksa da un po’ di tempo e l’episodio di questo martedì di NXT sarà l’occasione per uno scontro. Ecco gli altri segmenti eprevisti per la puntata: L’Universo WWE deciderà il prossimo sfidante per il titolo di Carmelo Hayes I Pretty Deadly cercano di dimostrare che gli haters si sbagliano nella ...

