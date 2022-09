Willow: il nuovo trailer della serie in arrivo a novembre (Di domenica 11 settembre 2022) Il 30 novembre arriverà sugli schermi di Disney+ la nuova serie Willow, sequel del film cult, e online è stato condiviso un trailer inedito. Willow è la nuova serie sequel del film cult in arrivo su Disney+, in arrivo il 30 nnovembre in streaming, e il nuovo trailer regala molte spettacolari sequenze del progetto. Nel video si vede infatti il protagonista formare un improbabile gruppo di eroi impegnati in una complicata missione nche li porta a vivere delle pericolose avventure, ma non mancano anche un po' di umorismo e tanti spettacolari paesaggi. La serie Willow, ambientata anni dopo gli eventi mostrati nei film del 1988, avrà come protagonisti Warwick Davis, Erin ... Leggi su movieplayer (Di domenica 11 settembre 2022) Il 30arriverà sugli schermi di Disney+ la nuova, sequel del film cult, e online è stato condiviso uninedito.è la nuovasequel del film cult insu Disney+, inil 30 nin streaming, e ilregala molte spettacolari sequenze del progetto. Nel video si vede infatti il protagonista formare un improbabile gruppo di eroi impegnati in una complicata missione nche li porta a vivere delle pericolose avventure, ma non mancano anche un po' di umorismo e tanti spettacolari paesaggi. La, ambientata anni dopo gli eventi mostrati nei film del 1988, avrà come protagonisti Warwick Davis, Erin ...

