William e Harry e mogli di nuovo insieme per celebrare la Regina Elisabetta

(Di domenica 11 settembre 2022) La scomparsa dellaII, a cui entrambi erano molto legati, ha permesso adi tornare a farsi vedere in pubblico. I due fratelli,alle loro consorti Kate e Meghan, hanno messo da parte per qualche minuto i dissapori passati e si sono concessi alla folla che era assiepata davanti ai cancelli di Windsor. Tutti loro erano ovviamente vestiti di nero, come da protocollo, e hanno voluto ringraziare personalmente le migliaia di persone che erano presenti davanti alla residenza. Secondo quanto trapela dal Regno Unito, sarebbe stato il primogenito di Re Carlo II e Lady Diana, oggi primo erede al trono, a chiamare il fratello e invitarlo a mettere da parte i dissapori del passato. Ulteriori dettagli arrivano da Omid Scobie, sempre informato su ...

non parlano tra loro, e nemmeno Kate e Meghan, ma sono lì, insieme. E la gente sorride e applaude anche Meghan. Nessun rancore per l'ex attrice americana, a dispetto dei sondaggi che ...ha anche ereditato i titoli scozzesi del padre, dunque ora è Duca di Rothesay, Conte di ... Nessun nuovo titolo pere Meghan, ma i loro figli, Archie e Lilibet, possono adesso, se vogliono ...