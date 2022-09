WhatsApp, come bloccare un utente in segreto: il trucco rivoluzionario (Di domenica 11 settembre 2022) Spunta su WhatsApp un nuovo trucco che permette di bloccare un utente senza che quest ultimo lo sappia: come applicare l’escamotage. Sono sempre tantissimi i trucchi da utilizzare su WhatsApp. Oggi vi andremo quindi a parlare sul come bloccare un contatto senza che questo se ne accorga. Scopriamo quindi come sarà possibile farlo sul servizio di messaggistica europea. Spunta sull’applicazione un nuovo trucco che presserva la privacy (via Ansa Foto)In quest anno abbiamo visto come WhatsApp abbia lavorato per migliorare la privacy dell’utente durante l’utilizzo del servizio. Questo riguarda anche il blocco dei contatti, visto che questa azione era ... Leggi su vesuvius (Di domenica 11 settembre 2022) Spunta suun nuovoche permette diunsenza che quest ultimo lo sappia:applicare l’escamotage. Sono sempre tantissimi i trucchi da utilizzare su. Oggi vi andremo quindi a parlare sulun contatto senza che questo se ne accorga. Scopriamo quindisarà possibile farlo sul servizio di messaggistica europea. Spunta sull’applicazione un nuovoche presserva la privacy (via Ansa Foto)In quest anno abbiamo vistoabbia lavorato per migliorare la privacy dell’durante l’utilizzo del servizio. Questo riguarda anche il blocco dei contatti, visto che questa azione era ...

EleEsse77 : RT @AStramezzi: Le prime tre cose per cui mi batterò alla Camera, se mi voterete in tanti e mi eleggerete come vostro deputato Bisogna conv… - TommyBrain : RT @AStramezzi: Le prime tre cose per cui mi batterò alla Camera, se mi voterete in tanti e mi eleggerete come vostro deputato Bisogna conv… - cuchu09776830 : @nebulosa_mente Sarebbe? Giuro, so che c’è ma non ho idea di come funzioni, whatsapp lo uso per comunicare soprattu… - tw_whatsapp : @DiegoFusaro Ah ecco come si fa. Torniamo alla lira, stampiamo 1 milione per ogni famiglia così per un bel po' siam… - Maurizi89669463 : RT @AStramezzi: Le prime tre cose per cui mi batterò alla Camera, se mi voterete in tanti e mi eleggerete come vostro deputato Bisogna conv… -