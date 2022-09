Vuelta a España 2022, pagelle ultima tappa: Molano si prende Madrid nel giorno del trionfo di Evenepoel e del saluto di Nibali e Valverde (Di domenica 11 settembre 2022) Con lo sprint di Madrid si è chiusa la 77a edizione della Vuelta a España. Nel giorno dell’incoronazione di Remco Evenepoel è stato Juan Sebastian Molano a sorprendere tutti e tagliare per primo il traguardo. Mentre si chiude uno splendido viaggio di tre settimane, si chiudono anche le esperienze nei Grandi Giri di due giganti come Alejandro Valverde e Vincenzo Nibali. pagelle 21A tappa Vuelta A ESPANA 2022 Remco Evenepoel, voto 10: ovviamente la valutazione non è tanto per oggi, quanto per le sue strepitose tre settimane. Dopo il momento di difficoltà sulla salita di Sierra de la Pandera, la sua leadership non è mai stata veramente in dubbio. Una ... Leggi su oasport (Di domenica 11 settembre 2022) Con lo sprint disi è chiusa la 77a edizione della. Neldell’incoronazione di Remcoè stato Juan Sebastiana sorre tutti e tagliare per primo il traguardo. Mentre si chiude uno splendido viaggio di tre settimane, si chiudono anche le esperienze nei Grandi Giri di due giganti come Alejandroe Vincenzo21AA ESPANARemco, voto 10: ovviamente la valutazione non è tanto per oggi, quanto per le sue strepitose tre settimane. Dopo il momento di difficoltà sulla salita di Sierra de la Pandera, la sua leadership non è mai stata veramente in dubbio. Una ...

Gli UAE s'immolano per Molano, Pedersen battuto L'ultima tappa della Vuelta a España premia il velocista colombiano, terzo il suo compagno Ackermann. Nessuna sorpresa, generale a Evenepoel. 'Picchetto d'onore' per i ritirandi Valverde (acclamato a Madrid) e Nibali Non ... Remco, un campione e la sua Vueltanschaaung All'Italia in Spagna solo qualche briciola Come cambia la concezione del mondo per Remco Evenepoel alla luce della vittoria alla Vuelta a España conclusa oggi Cosa contenevano le sue lacrime di ieri ... TUTTOBICIWEB.it L'ultima tappa dellapremia il velocista colombiano, terzo il suo compagno Ackermann. Nessuna sorpresa, generale a Evenepoel. 'Picchetto d'onore' per i ritirandi Valverde (acclamato a Madrid) e Nibali Non ...All'Italia in Spagna solo qualche briciola Come cambia la concezione del mondo per Remco Evenepoel alla luce della vittoria allaconclusa oggi Cosa contenevano le sue lacrime di ieri ... QUINTANA HA PRESENTATO RICORSO AL TAS PER LA SUA SQUALIFICA AL TOUR (TRAMADOL)