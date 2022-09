Vuelta a España 2022 oggi | ventunesima tappa | percorso | altimetria | favoriti | tv Passerella finale a Madrid

(Di domenica 11 settembre 2022) Siamo in dirittura d’arrivo, lachiude quest’i battenti. Remco Evenepoel è a soli 96,7 chilometri dal primo Grande Giro della sua carriera: è la distanza che intercorre da Laz Rozas ain cui verranno celebrati tutti coloro che hanno portato a termine la corsa a tappe spagnola.Poco da dire suldi quest’ultima giornata. Leggera discesa per i primi 35 chilometri, poi si entra nel circuitodella capitale iberica di 5800 metri da ripetere per 10 volte, completamente pianeggiante e che apparecchierà la tavola per la volata ...

wordsandmore1 : #10settembre oltre a #TimMusicAwards #PeppaPig #NapoliSpezia #ItalianGP #Handanovic #Lautaro #Auriemma tempo per… - SpazioCiclismo : I protagonisti (in positivo e in negativo) della ventesima tappa de #LaVuelta22 visti attraverso i nostri #TopFlop - wordsandmore1 : #10settembre oltre a #TimMusicAwards #PeppaPig #NapoliSpezia #ItalianGP #Handanovic #Lautaro #Auriemma tempo per… - SpazioCiclismo : L'ultimo atto de #LaVuelta22 proporrà la classica passerella di Madrid: andiamo a scoprire il percorso e i favoriti… -

TUTTOBICIWEB.it

Il meglio doveva ancora venire, ad ogni buon conto: e l'abbiamo visto al Tour de France (quinto posto finale e una sequenza impressionante di piazzamenti) già prima che nell'attuale, ...Prima la Liegi - Bastogne - Liegi , dominata in lungo e in largo, come prima Classica Monumento della carriera. Poi, con la ventesima tappa ormai alle spalle, ecco anche la: corsa da padrone, da veterano e vinta con un margine nettissimo sugli inseguitori. La stagione non è ancora finita, il Mondiale di Wollongong è vicino e potrebbe coronare un anno da ... QUINTANA HA PRESENTATO RICORSO AL TAS PER LA SUA SQUALIFICA AL TOUR (TRAMADOL)