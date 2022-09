Vuelta 2022 | il pagellone finale | Evenepoel fa la storia | Roglic deluso e sfortunato Italiani dispersi

Leggi su sportface

(Di domenica 11 settembre 2022) Ildelladi Spagna, che si è conclusa quest’oggi dopo tre appassionanti settimane di corsa. Tante le emozioni vissute dalla partenza in Olanda fino al traguardo di Madrid, con diversi protagonisti e tante storie da raccontare. Andiamo a scoprire insieme quelli che sono i nostri voti ai corridori e non solo.: LE CLASSIFICHE GENERALI FINALI Le pagelle Remco, voto 10 e lode Semplicemente perfetto. Domina la corsa fin dalla prima settimana, fa la differenza anche a cronometro e sigilla con la vittoria di tappa negli ultimi giorni. In molti dubitavano della sua tenuta sulla distanza delle tre settimane, ma il belga classe 2000 smentisce tutti e si consacra definitivamente tra i grandi di questa epoca. Dopo le Classiche, ...