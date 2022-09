Volley | trionfo Italia | Simone Giannelli MVP del Mondiale

Leggi su sportface

(Di domenica 11 settembre 2022) Nella serata deldell’delmaschile, campione del Mondo per la quarta volta nella storia, arriva anche un altro importante riconoscimento per il capitano degli Azzurri.è stato infatti nominato MVP (most valuable player) dell’intera manifestazione, un premio che assume ancora più importanza e prestigio se si considera che il capitano della nostra nazionale ricopre il ruolo di palleggiatore. Anche nella finale con la Poloniaè stato fondamentale, con la sua innata visione di gioco e precisione nel palleggio. Una ciliegina sulla torta assolutamente meritata al termine di unesaltante per tutto il gruppo del ct De Giorgi., l’è Campione del ...