Volley, Mondiali maschili 2022: l’Italia domina la Slovenia e vola in finale (Di domenica 11 settembre 2022) l’Italia domina la Slovenia e vola in finale ai Mondiali maschili 2022 di Volley. Grandissima prestazione dei ragazzi di Fefé De Giorgi, campioni d’Europa in carica, che hanno superato in tre set gli sloveni con il punteggio finale di 25-21 25-22 25-21 conquistando l’accesso per l’ultimo atto, dove ad aspettarli ci sarà la Polonia. l’Italia torna così in una finale Mondiale dopo ben 24 anni dall’ultima volta. finale PER L’ORO ITALIA-POLONIA IN TV finale PER IL BRONZO BRASILE-Slovenia IN TV GIRONI E TABELLONE COMPLETO DEI Mondiali TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE FORMULA E REGOLAMENTO IL CALENDARIO ... Leggi su sportface (Di domenica 11 settembre 2022)lainaidi. Grandissima prestazione dei ragazzi di Fefé De Giorgi, campioni d’Europa in carica, che hanno superato in tre set gli sloveni con il punteggiodi 25-21 25-22 25-21 conquistando l’accesso per l’ultimo atto, dove ad aspettarli ci sarà la Polonia.torna così in unaMondiale dopo ben 24 anni dall’ultima volta.PER L’ORO ITALIA-POLONIA IN TVPER IL BRONZO BRASILE-IN TV GIRONI E TABELLONE COMPLETO DEITUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE FORMULA E REGOLAMENTO IL CALENDARIO ...

repubblica : Volley, 3 a 0 contro la Slovenia: l'Italia conquista la finale dei Mondiali - SkySport : ULTIM'ORA VOLLEY Mondiali maschili, l'Italia è in finale Battuta la Slovenia 3-0 (25-21, 25-22, 25-21) ??… - SkySport : #Volley, stasera #Italia-#Slovenia: azzurri a caccia della finale Mondiale. Appuntamento alle 21 su #SkySport Actio… - PalermoToday : L'Italia è in finale ai Mondiali di volley: ora la grande sfida con la Polonia - anna_boggero : RT @MauroTurri1: Volley, GIOIELLI AZZURRI! L’Italia schianta la Slovenia 3-0 e plana in finale ai Mondiali dopo 24 anni! -