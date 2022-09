Volley | Mondiali 2022 | le probabili formazioni di Italia-Polonia | i sestetti titolari per la Finale

Leggi su oasport

(Di domenica 11 settembre 2022) L’affronterà lanelladeidimaschile. Questa sera (ore 21.00) la nostra Nazionale sarà chiamata a sfidare i biancorossi nell’atto conclusivo che mette in palio il titolo iridato. Curiosamente si giocherà ancora a Katowice (), dove gli azzurri si sono laureati Campioni d’Europa dodici mesi fa. La nostra Nazionale ha tutte le carte in regola per spuntarla, ma servirà un’autentica magia contro i Campioni del Mondo che giocheranno davanti a 12.000 tifosi. L’si metterà nelle mani del regista Simone Giannelli. Il capitano avrà il compito di spaziare su tutto il fronte d’attacco e di variare l’azione per mettere in difficoltà i rivali. Lo schiacciatore Alessandro Michieletto sta pian piano salendo in ...