Volley | Mondiali 2022 | il Brasile di Leal si consola con il bronzo | Slovenia battuta 3-1

Il Brasile si consola con la medaglia di bronzo ai Mondiali 2022 di Volley maschile. I verdeoro hanno sconfitto la Slovenia per 3-1 (25-18; 25-18; 22-25; 25-18) e salgono sul podio iridato per la sesta volta consecutiva dopo i tre trionfi consecutivi (2002, 2006, 2010) e le ultime due finali perse contro la Polonia (che li ha battuti anche nella semifinale di ieri al termine di un rovente tie-break). L'atto conclusivo di consolazione ha rispettato il pronostico della vigilia, gli uomini di coach Renan Dal Zotto hanno giganteggiato in lungo e in largo nei primi due set e poi si sono issati sul 15-9 nella terza frazione, salvo farsi clamorosamente rimontare. Nel quarto set il Brasile ha sofferto nuovamente, poi ha trovato l'allungo sul ...

