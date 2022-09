Volley, Mondiali 2022, Alessandro Michieletto: “Proveremo a fare lo sgambetto ai polacchi”; Yuri Romanò: “Abbiamo fatto quello che sappiamo fare” (Di domenica 11 settembre 2022) La Nazionale Italiana maschile di pallavolo è in finale ai Campionati del Mondo 2022. La netta vittoria contro la Slovenia in semifinale certifica un risultato che mancava dall’ormai lontano 1998. Una nuova straordinaria prova di un gruppo che continua a stupire, contando su grinta, coesione e tanto talento. Tra i protagonisti della giornata, così come di tutta la manifestazione, Alessandro Michieletto e Yuri Romanò, autori rispettivamente di 9 e 12 punti. Entrambi hanno parlato ai microfoni della Federazione Italiana Pallavolo dopo la fine dell’incontro. Queste le parole di Michieletto: “Siamo molto felici anche se questo è banale da dire. Altra bella partita da parte nostra e ora testa a domani, Proveremo a fare lo ... Leggi su oasport (Di domenica 11 settembre 2022) La Nazionale Italiana maschile di pallavolo è in finale ai Campionati del Mondo. La netta vittoria contro la Slovenia in semifinale certifica un risultato che mancava dall’ormai lontano 1998. Una nuova straordinaria prova di un gruppo che continua a stupire, contando su grinta, coesione e tanto talento. Tra i protagonisti della giornata, così come di tutta la manifestazione,, autori rispettivamente di 9 e 12 punti. Entrambi hanno parlato ai microfoni della Federazione Italiana Pallavolo dopo la fine dell’incontro. Queste le parole di: “Siamo molto felici anche se questo è banale da dire. Altra bella partita da parte nostra e ora testa a domani,lo ...

SkySport : ULTIM'ORA VOLLEY Mondiali maschili, l'Italia è in finale Battuta la Slovenia 3-0 (25-21, 25-22, 25-21) ??… - repubblica : Volley, 3 a 0 contro la Slovenia: l'Italia conquista la finale dei Mondiali - SkySport : #Volley, stasera #Italia-#Slovenia: azzurri a caccia della finale Mondiale. Appuntamento alle 21 su #SkySport Actio… - ClaudioMasini7 : @bennygiardina @GianScudieri Alla @Gazzetta_it si saranno accorti che l'Italia del volley è in finale ai Mondiali? - EnricoMonachino : RT @SkySport: ULTIM'ORA VOLLEY Mondiali maschili, l'Italia è in finale Battuta la Slovenia 3-0 (25-21, 25-22, 25-21) ?? -