Volley | l’Italia è Campione del Mondo | battuta la Polonia in rimonta

(Di domenica 11 settembre 2022) L’Italmaschile èdel. Impresa della Nazionale di Fefé De Giorgi, che nella finalissima della Spodek Arena di Katowice ha sconfitto in quattro set i padroni di casa dellacon il punteggio di 22-25, 25-21, 25-18, 25-10, tornando sul tetto deldopo 24 anni. Vittoria inper gli Azzurri, che dopo aver perso il primo set conquistano i tre parziali successivi. GIRONI E TABELLONE COMPLETO DEI MONDIALI TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE FORMULA E REGOLAMENTO IL CALENDARIO DEL: DATE, ORARI E TV IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV DI TUTTE LE PARTITE LE FAVORITE E COME ARRIVACALENDARIO AMICHEVOLI NAZIONALI AZZURRE LA PARTITA – Subito grande spettacolo nel primo set. Gli Azzurri provano un primo ...

SkySport : ULTIM'ORA VOLLEY L'ITALIA È CAMPIONE DEL MONDO Polonia sconfitta 3-1 (22-25, 25-21, 25-18, 25-20) ??… - chetempochefa : È FINALE! A 24 anni di distanza dall'ultima volta, l'Italia è in finale al Mondiale di volley ???? #ItaliaSlovenia - SkySport : ULTIM'ORA VOLLEY Mondiali maschili, l'Italia è in finale Battuta la Slovenia 3-0 (25-21, 25-22, 25-21) ??… - bluesxlover : RT @SkySport: ULTIM'ORA VOLLEY L'ITALIA È CAMPIONE DEL MONDO Polonia sconfitta 3-1 (22-25, 25-21, 25-18, 25-20) ?? - LorenzoCA95 : RT @SkySport: ULTIM'ORA VOLLEY L'ITALIA È CAMPIONE DEL MONDO Polonia sconfitta 3-1 (22-25, 25-21, 25-18, 25-20) ?? -

...Polonia e conquistano il quarto Mondiale nella storia del... Lacrime amare per'arena di Katowice dove si infrange per i ...infrange per i polacchi il sogno del terzo mondiale consecutivo...Polonia -, terzo set 18 - 25vince il secondo set 18 - 25. Polonia -18 - 24: Russo sbaglia in battuta. Polonia -17 - 24: Micheletto mette giù una palla altissima. Lunga serie di set - point per. ...