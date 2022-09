Volley, la gioia di Fabio Balaso: “Squadra monumentale. La calma il nostro segreto” (Di domenica 11 settembre 2022) “La Squadra è stata monumentale, dedico questa vittoria alla mia famiglia, a mia moglie. Abbiamo fatto una cosa incredibile, a casa loro, nessuno se lo aspettava, nemmeno noi“. Lo ha detto Fabio Balaso, libero dell’Italia, dopo il successo al Mondiale di Volley in Polonia. “Abbiamo sempre mantenuto la calma, anche in vantaggio – ha raccontato ai microfoni Rai parlando della finale contro i padroni di casa – Questo è stato il segreto, era fondamentale non farsi prendere dalla fretta. Io il più grande libero del mondo? Non penso, faccio quello che posso”. La gioia è tanta, ma c’è spazio anche per una dedica speciale: “Forse qualcuno ci spingeva dall’alto ed è lui, mio zio. Ce l’ho fatta – ha esultato Simone Anzani ricordando lo zio Pasquale – Siamo un ... Leggi su sportface (Di domenica 11 settembre 2022) “Laè stata, dedico questa vittoria alla mia famiglia, a mia moglie. Abbiamo fatto una cosa incredibile, a casa loro, nessuno se lo aspettava, nemmeno noi“. Lo ha detto, libero dell’Italia, dopo il successo al Mondiale diin Polonia. “Abbiamo sempre mantenuto la, anche in vantaggio – ha raccontato ai microfoni Rai parlando della finale contro i padroni di casa – Questo è stato il, era fondamentale non farsi prendere dalla fretta. Io il più grande libero del mondo? Non penso, faccio quello che posso”. Laè tanta, ma c’è spazio anche per una dedica speciale: “Forse qualcuno ci spingeva dall’alto ed è lui, mio zio. Ce l’ho fatta – ha esultato Simone Anzani ricordando lo zio Pasquale – Siamo un ...

