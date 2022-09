Volley, Italia campione del mondo dopo 24 anni: Polonia ko in casa (Di domenica 11 settembre 2022) Una giovane Italia strabilia il mondo. Gli Azzurri di Ferdinando De Giorgi scrivono una pagina memorabile della già gloriosa storia della pallavolo tricolore battendo 3-1 (22-25, 25-21, 25-18, 25-20) la Polonia alla Spodek Arena di Katowice e laureandosi così campione del mondo a 24 anni di distanza dall'ultima medaglia d'oro vinta in Giappone (Tokyo 1998). Per gli azzurri è un successo dal grande significato simbolico. Si tratta non solo del quarto titolo iridato dopo quelli ottenuti nel '90, '94 e '98 ma con questo trionfo l'ItalVolley diventa l'unica squadra dopo l'Unione Sovietica (a quota 6 tra il '49 e l'82) a raggiungere questo traguardo. Inoltre il commissario tecnico De Giorgi è il primo CT Italiano sulla ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 11 settembre 2022) Una giovanestrabilia il. Gli Azzurri di Ferdinando De Giorgi scrivono una pagina memorabile della già gloriosa storia della pallavolo tricolore battendo 3-1 (22-25, 25-21, 25-18, 25-20) laalla Spodek Arena di Katowice e laureandosi cosìdela 24di distanza dall'ultima medaglia d'oro vinta in Giappone (Tokyo 1998). Per gli azzurri è un successo dal grande significato simbolico. Si tratta non solo del quarto titolo iridatoquelli ottenuti nel '90, '94 e '98 ma con questo trionfo l'Italdiventa l'unica squadral'Unione Sovietica (a quota 6 tra il '49 e l'82) a raggiungere questo traguardo. Inoltre il commissario tecnico De Giorgi è il primo CTno sulla ...

