Volley, Italia campione del mondo dopo 24 anni: Polonia battuta 1-3. La gioia del ct Fefé De Giorgi. Domani da Mattarella (Di domenica 11 settembre 2022) Volley, Italia campione del mondo dopo 24 anni: battuta la Polonia 1-3 (22-25, 25-21, 25-18, 25-20). Il ct Ferdinando "Fefé" De Giorgi, contro i campioni olimpici... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 11 settembre 2022)del24la1-3 (22-25, 25-21, 25-18, 25-20). Il ct Ferdinando "" De, contro i campioni olimpici...

SkySport : ULTIM'ORA VOLLEY L'ITALIA È CAMPIONE DEL MONDO Polonia sconfitta 3-1 (22-25, 25-21, 25-18, 25-20) ??… - chetempochefa : È FINALE! A 24 anni di distanza dall'ultima volta, l'Italia è in finale al Mondiale di volley ???? #ItaliaSlovenia - Gazzetta_it : SIAMO CAMPIONI DEL MONDO!!! ?? ?? Si conclude al meglio una giornata memorabile per lo sport azzurro. L’Italia del v… - ermanno1208 : RT @Gazzetta_it: SIAMO CAMPIONI DEL MONDO!!! ?? ?? Si conclude al meglio una giornata memorabile per lo sport azzurro. L’Italia del volley d… - andr_82 : RT @Gazzetta_it: SIAMO CAMPIONI DEL MONDO!!! ?? ?? Si conclude al meglio una giornata memorabile per lo sport azzurro. L’Italia del volley d… -