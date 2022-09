Volley | i premi individuali e il Dream Team | Giannelli MVP | Galassi e Balaso nel sestetto ideale Ignorato Lavia!

Leggi su oasport

(Di domenica 11 settembre 2022) L’Italia ha vinto i Mondiali 2022 dimaschile, battendo la Polonia per 3-1 nella Finale andata in scena a Katowice. Gli azzurri hanno demolito i Campioni del Mondo uscenti di fronte al proprio pubblico e hanno conquistato il quarto titolo iridato della storia dopo la tripletta firmata dalla Generazione dei Fenomeni negli anni Novanta. Sono stati assegnati anche i, il miglior giocatore del torneo (MVP) è Simone. Il capitano dell’Italia ha trascinato la squadra verso il trionfo ed è statoato anche come miglior palleggiatore. Altri due azzurri fanno festa: Gianlucae Fabiosono statiati come miglior centrale e miglior libero. Clamorosamentelo schiacciatore Daniele ...