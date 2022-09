Volley | gli arbitri di Italia-Polonia | i fischietti per la finale dei Mondiali

(Di domenica 11 settembre 2022) Lo slovacco Juray Mokry sarà l’arbitro didei2022 dimaschile che andrà in scena questa sera (ore 21.00). L’esperto fischietto, visto tra le altre cose anche alle Olimpiadi di Tokyo 2020, dirigerà l’incontro che assegnerà il titolo. Il secondo sarà invece lo svizzero Vladimir Simonovic. Sono gli stessiche ieri sono stati protagonisti nella semitrae Brasile, anche se per l’occasione si invertiranno di posizione. Ricordiamo che Simonovic era anche l’arbitro di-Francia, il quarto divinto dagli azzurri al tie-break contro i Campioni Olimpici. Foto: FIVB

Terzo set ancora con l'Italia sugli scudi e autrice di una partenza lanciata (5 - 0), ma gli uomini si sono andati a prendere dopo 24 anni la quinta finale mondiale della storia del volley azzurro. Ieri l'impresa degli azzurri ai Mondiali: hanno superato la Slovenia 3-0 e sono volati in finale 24 anni dopo l'ultima volta. La nazionale italiana maschile dopo 24 anni torna a disputare una finale mondiale.