VIDEO | TOTTI ROMPE IL SILENZIO | CHE ACCUSA AD ILARY BLASI!

Leggi su rompipallone

(Di domenica 11 settembre 2022) “Tutto mi sarei aspettato, tranne che finisse così”. Francescoildopo i comunicati riguardanti la sua separazione conBlasi. Lo storico capitano della Roma ha rilasciato una lunghissima intervista al Corriere della Sera. L’ex numero 10 giallorosso ha iniziato raccontando della crisi tra lui e l’ormai ex moglie: “Non ho ancora detto una parola. Avevo detto che non avrei parlato e non l’ho fatto. Ma ho letto troppe sciocchezze, troppe bufale. Alcune hanno anche fatto soffrire i miei figli. Ora basta”. “Questo punto voglio chiarirlo: non sono stato io a tradire per primo. Poi tornerò a tacere. Qualunque cosa mi sarà replicata, starò zitto. Perché la mia priorità è tutelare i miei figli“. “La crisi vera è esplosa tra marzo e aprile dell’anno scorso. Ma io soffrivo da tempo. Tutto è iniziato ...