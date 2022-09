VIDEO Rangers-Napoli: il match di Champions League rinviato a mercoledì 14 settembre (Di domenica 11 settembre 2022) Il feretro di Elisabetta II si trova proprio in Scozia e, martedì, la polizia non può garantire l'ordine pubblico. Il match slitta di un giorno Leggi su mediagol (Di domenica 11 settembre 2022) Il feretro di Elisabetta II si trova proprio in Scozia e, martedì, la polizia non può garantire l'ordine pubblico. Ilslitta di un giorno

___paparog___ : RT @Vicidominus: Rangers - Napoli posticipata di un giorno - Vicidominus : Rangers - Napoli posticipata di un giorno - wewesbobo : @alessiaporcodi Non è vero, io a 7 anni guardavo i Power Rangers, Ben 10 e i video porno che mio padre registrava q… - FraNapoli93 : @Vicidominus Già me lo vedo alla conferenza pre rangers con il video di auriemma - Ciutada_avorrit : RT @ultras_antifaa: VIDEO | Ultras Celtic: Bella Ciao! (Celtic vs Rangers) #GreenBrigade -