VIDEO F1, GP Italia Monza 2022: highlights e sintesi. Max Verstappen superiore sul passo, seconda la Ferrari (Di domenica 11 settembre 2022) Max Verstappen ha vinto il GP d’Italia 2022, tappa del Mondiale F1 che è andata in scena sul circuito di Monza. L’olandese si è imposto al volante della sua Red Bull. Il Campione del Mondo è scattato dalla settima piazzola, ma al termine del primo giro era già terzo e successivamente ha sopravanzato George Russell. L’olandese si è così trovato a un paio di secondi di distacco da Charles Leclerc, scattato dalla pole position. Il monegasco si è poi fermato cercando di approfittare della virtual safety car, azionata per il ritiro di Sebastian Vettel, ma si è rivelato di un errore strategico. Il leader del campionato ha preso il comando della gara e si è involato verso il successo, Leclerc ha provato a ribaltare la situazione con una seconda sosta ma non è riuscito ad avvicinarsi abbastanza e si è dovuto ... Leggi su oasport (Di domenica 11 settembre 2022) Maxha vinto il GP d’, tappa del Mondiale F1 che è andata in scena sul circuito di. L’olandese si è imposto al volante della sua Red Bull. Il Campione del Mondo è scattato dalla settima piazzola, ma al termine del primo giro era già terzo e successivamente ha sopravanzato George Russell. L’olandese si è così trovato a un paio di secondi di distacco da Charles Leclerc, scattato dalla pole position. Il monegasco si è poi fermato cercando di approfittare della virtual safety car, azionata per il ritiro di Sebastian Vettel, ma si è rivelato di un errore strategico. Il leader del campionato ha preso il comando della gara e si è involato verso il successo, Leclerc ha provato a ribaltare la situazione con unasosta ma non è riuscito ad avvicinarsi abbastanza e si è dovuto ...

