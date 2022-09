VIDEO Elisa Balsamo vince l’ultima tappa della Vuelta: spettacolare volata a Madrid (Di domenica 11 settembre 2022) Elisa Balsamo ha vinto la quinta e ultima tappa della Vuelta di Spagna femminile. I 96 km della passerella conclusiva di Madrid hanno visto il trionfo della Campionessa del Mondo, alla sua ultima uscita con la maglia arcobaleno: il titolo iridato verrà messo in palio tra un paio di settimane a Wollongong (Australia). La portacolori della Trek-Segafredo si è imposta nettamente allo sprint, regolando agevolmente la belga Lotte Kopecky (Team SD Worx) e una sempre tonica Marta Bastianelli (UAE Team ADQ). La piemontese ha sfruttato un’azione di Elisa Longo Borghini, sua compagna di squadra, nel corso dell’ultimo chilometro e che ha smosso le acque, mettendo in difficoltà le avversarie. Di seguito il VIDEO ... Leggi su oasport (Di domenica 11 settembre 2022)ha vinto la quinta e ultimadi Spagna femminile. I 96 kmpasserella conclusiva dihanno visto il trionfoCampionessa del Mondo, alla sua ultima uscita con la maglia arcobaleno: il titolo iridato verrà messo in palio tra un paio di settimane a Wollongong (Australia). La portacoloriTrek-Segafredo si è imposta nettamente allo sprint, regolando agevolmente la belga Lotte Kopecky (Team SD Worx) e una sempre tonica Marta Bastianelli (UAE Team ADQ). La piemontese ha sfruttato un’azione diLongo Borghini, sua compagna di squadra, nel corso dell’ultimo chilometro e che ha smosso le acque, mettendo in difficoltà le avversarie. Di seguito il...

