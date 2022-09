"Vi dico quali ministri sceglierà la Meloni", la rivelazione di Cacciari (Di domenica 11 settembre 2022) "Meloni sceglierà ministri che tranquillizzino i potenti": ne è convinto Massimo Cacciari. Il filosofo ed ex sindaco di Venezia, intervistato dal Fatto Quotidiano, ha detto che la leader di Fratelli d'Italia "è tutt'altro che una sprovveduta. Per questo cercherà ministri anche fuori dal centrodestra". Ma c'è di più. Perché secondo Cacciari, "oltre ai soliti ministri apprezzati dal Quirinale, ci saranno probabilmente alcuni profili suggeriti da Draghi. D'altra parte il primo ostacolo che Meloni si troverà di fronte dopo la probabile vittoria alle elezioni sarà quello di dover tranquillizzare le potenze occidentali, dunque è logico che in alcuni posti chiave, penso all'economia o alla politica estera, sarà attentissima a non commettere errori". ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 11 settembre 2022) "che tranquillizzino i potenti": ne è convinto Massimo. Il filosofo ed ex sindaco di Venezia, intervistato dal Fatto Quotidiano, ha detto che la leader di Fratelli d'Italia "è tutt'altro che una sprovveduta. Per questo cercheràanche fuori dal centrodestra". Ma c'è di più. Perché secondo, "oltre ai solitiapprezzati dal Quirinale, ci saranno probabilmente alcuni profili suggeriti da Draghi. D'altra parte il primo ostacolo chesi troverà di fronte dopo la probabile vittoria alle elezioni sarà quello di dover tranquillizzare le potenze occidentali, dunque è logico che in alcuni posti chiave, penso all'economia o alla politica estera, sarà attentissima a non commettere errori". ...

