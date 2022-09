Verstappen vince anche a Monza | ma perde la Fia Il finale con Safety è una vergogna | Ferrari danneggiata

Leggi su sportface

(Di domenica 11 settembre 2022) Maxè inarrestabile. Ancora una rimonta, stavolta dalla settima casella, per la quinta vittoria di fila che gli consegna sempre di più il secondo Mondiale di fila. E’ il suo primo acuto a, nel Tempio della Velocità, parola quest’ultima che per troppi anni non è stata amica della Red Bull. Una vittoria nitida, perché l’olandese con qualsiasi gomma e in ciascun momento è stato il più veloce in pista, e nettamente. Ma èuna vittoria offuscata, suo malgrado, dalla disastrosa gestione della Fia, che facendo il contrario di quanto visto ad Abu Dhabi lo scorso anno, è riuscita comunque a sbagliare, e di grosso, di fatto danneggiando lanel Gran Premio d’Italia. E’ incredibile, ma vero: l’ottimo secondo posto di Leclerc, e l’ancor più strepitoso quarto posto di Sainz con una grandissima rimonta, ...