Verstappen rovina la festa alla Ferrari: l'olandese vince a Monza (Di domenica 11 settembre 2022) Monza – E' Max Verstappen a dominare a vincere il Gran Premio di Monza. L'appuntamento in casa che la Ferrari desiderava vincere, è andato all'olandese, sempre più imprendibile. Charles Leclerc arriva secondo dietro al campione del mondo, che taglia la quinta vittoria consecutiva della stagione, al traguardo. Terzo sul podio è Russell. Carlos Sainz fa una strepitosa rimonta dall'ultimo posto della griglia di partenza, rimediato per penalità, e conquista il quarto posto. Ma l'evento è terminato con una serie di fischi dalle tribune. La gara è stata fermata e conclusa a cinque giri dalla fine in regime di safety-car per un incidente a Ricciardo.

