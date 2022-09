Verstappen e safety car rovinano la festa a Monza (Di domenica 11 settembre 2022) AGI - Max Verstappen ha messo un'ipoteca ormai definitiva sul mondiale di Formula 1 'espugnando' Monza, dove non era mai salito sul podio. Nel Gran Premio d'Italia il pilota olandese ha colto il suo 11mo successo davanti alla Ferrari di Charles Leclerc, quarta l'altra rossa di Carlos Sainz, partito dalla 18ma posizione. La gara, però, si è chiusa tra le polemiche per l'arrivo in regime di safety car per un problema tecnico alla McLaren di Daniel Ricciardo. Il team principal della Ferrari, Mattia Binotto, non ci sta: "E' un peccato perché dopo Abu Dhabi si è parlato molto di far ripartire la gara al più presto e oggi le condizioni c'erano. Non capiamo perché hanno aspettato così tanto, non c'è motivo. E' una vera e propria dormita della Fia, non sono ancora all'altezza anche se hanno cambiato molto. La Formula 1 ha bisogno di altro, ... Leggi su agi (Di domenica 11 settembre 2022) AGI - Maxha messo un'ipoteca ormai definitiva sul mondiale di Formula 1 'espugnando', dove non era mai salito sul podio. Nel Gran Premio d'Italia il pilota olandese ha colto il suo 11mo successo davanti alla Ferrari di Charles Leclerc, quarta l'altra rossa di Carlos Sainz, partito dalla 18ma posizione. La gara, però, si è chiusa tra le polemiche per l'arrivo in regime dicar per un problema tecnico alla McLaren di Daniel Ricciardo. Il team principal della Ferrari, Mattia Binotto, non ci sta: "E' un peccato perché dopo Abu Dhabi si è parlato molto di far ripartire la gara al più presto e oggi le condizioni c'erano. Non capiamo perché hanno aspettato così tanto, non c'è motivo. E' una vera e propria dormita della Fia, non sono ancora all'altezza anche se hanno cambiato molto. La Formula 1 ha bisogno di altro, ...

SkySportF1 : ?? VINCE VERSTAPPEN A MONZA ?? Il finale è tutto in regime di safety car I risultati ? - fanpage : Finisce tra i fischi l'#ItalianGP - sportface2016 : +++#F1, #Verstappen vince dietro la Safety Car davanti a #Leclerc e #Russell. #Sainz rimonta ed è quarto+++ #Monza #ItaliaGP - heartbreakels : RT @marblackbluety: Sainz meritava il podio, Leclerc meritava di lottare per il primo posto almeno un giro post safety car nonostante Verst… - hewhowasliving : RT @federicob95: L'unico problema della safety car finale è che non ha permesso a Verstappen di vincere con 17 secondi di vantaggio, distac… -