Venezia 79, vince la battaglia della fotografa Nan Goldin contro il commercio degli oppioidi (Di domenica 11 settembre 2022) A Venezia si celebra la fotografa e attivista americana di fama internazionale, Nan Goldin. Il Leone d'Oro della 79esima edizione della Mostra del cinema di Venezia è stato assegnato a "All the Beauty and the Bloodshed" di Laura Poitras, unico documentario sui 23 titoli in corsa. Il film, dedicato a Nan Goldin, attraverso diapositive, dialoghi intimi, fotografie rivoluzionarie e rari filmati, racconta la sua battaglia per ottenere il riconoscimento della responsabilità della famiglia Sackler per le morti di overdose da farmaco. Goldin ha condotto una dura campagna contro la Purdue Pharma, l'azienda farmaceutica di proprietà dei Sackler, produttori dell'antidolorifico Oxycontin, ...

