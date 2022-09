Venezia 79, sorprese ad Orizzonti: Vera Gemma migliore attrice e World War III miglior film (Di domenica 11 settembre 2022) “Dedico questo premio ai due uomini più importanti della mia vita, mio figlio Maximus e al mio bellissimo papà, Giuliano Gemma”. Chi l’avrebbe mai detto? Vera Gemma regina incontrastata del podio del Festival di Venezia 2022. Parliamo della sezione Orizzonti, e non del Concorso, ma il prestigio è altissimo uguale. La figlia del celebre Giuliano Gemma è protagonista di Vera, film diretto da Tizza Covi e Rainer Frimmel che mescola suggestioni autobiografiche dell’attrice con lo sviluppo narrativo di una storia che la vede protagonista nella vita di tutti i giorni, assieme al suo desueto anziano autista austriaco, al suo agente, e alle sue amiche (Asia Argento rules). Cappellaccio da cowboy anzi cowgirl sempre in testa, comparsate in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 11 settembre 2022) “Dedico questo premio ai due uomini più importanti della mia vita, mio figlio Maximus e al mio bellissimo papà, Giuliano”. Chi l’avrebbe mai detto?regina incontrastata del podio del Festival di2022. Parliamo della sezione, e non del Concorso, ma il prestigio è altissimo uguale. La figlia del celebre Giulianoè protagonista didiretto da Tizza Covi e Rainer Frimmel che mescola suggestioni autobiografiche dell’con lo sviluppo narrativo di una storia che la vede protagonista nella vita di tutti i giorni, assieme al suo desueto anziano autista austriaco, al suo agente, e alle sue amiche (Asia Argento rules). Cappellaccio da cowboy anzi cowgirl sempre in testa, comparsate in ...

