Venezia 2022, Luca Guadagnino: "Spero che il pubblico ami senza giudizi gli amanti cannibali di Bones and All" (Di domenica 11 settembre 2022) Luca Guadagnino ha dedicato la sua vittoria del Leone d'argento a Venezia 2022 ai registi iraniani Mohammad Rosoulof e Jafar Panahi e parlato delle sue speranze per i suoi "amanti cannibali" di Bones and All Venezia 2022 si è conclusa con un doppio premio assegnato a Bones and All: il Leone d'argento per la Miglior Regia, conquistato da Luca Guadagnino, e il premio Marcello Mastroianni, che celebra la miglior interpretazione di un attore o un'attrice esordiente, dato a Taylor Russell per la sua performance nel ruolo di Maren. Il regista italiano, visibilmente emozionato e orgoglioso, ha voluto in più occasioni ricordare i registi che si trovano a vivere una situazione molto complicata ...

