Varriale su Napoli-Spezia: “Tre punti di platino per gli azzurri” (Di domenica 11 settembre 2022) Il giornalista Enrico Varriale ha commentato sui propri canali social la vittoria del Napoli al Maradona contro lo Spezia. Il Napoli ha battuto lo Spezia … L'articolo proviene da Forzazzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di domenica 11 settembre 2022) Il giornalista Enricoha commentato sui propri canali social la vittoria delal Maradona contro lo. Ilha battuto lo… L'articolo proviene da Forz.net.

gtringa64 : @realvarriale @acmilan @sampdoria Varriale, ma cosa scrive, ma se parla già di dubbio come si fa a concedere un cal… - recentismo04 : @realvarriale @acmilan @sampdoria Piangina Varriale stai tranquillo che il Milan è ampiamente una spanna sopra al Napoli anche quest’anno - andreabettin9 : @realvarriale @acmilan @sampdoria Varriale, il gol del Milan era regolarissimo. O fai il giornalista sportivo, o l’… - fabiocasty : @realvarriale @acmilan @sampdoria da tifoso del Napoli.. qst tweet di Varriale è ridicolo.. 'Pessimo Fabbri x un ri… - It_Tre : @realvarriale @acmilan @sampdoria No Varriale: fare l’ultra del Napoli durante il lavoro non va. -