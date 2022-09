Vanessa Incontrada presa di mira dagli hater per l'outfit ai Tim Music Awards: cosa è successo (Di domenica 11 settembre 2022) Vanessa Incontrada ancora una volta sotto attacco degli hater dopo la serata ai Tim Music Awards , dove è stata presentatrice insieme a Carlo Conti . La showgirl spagnola è finità sotto la lente di ... Leggi su leggo (Di domenica 11 settembre 2022)ancora una volta sotto attacco deglidopo la serata ai Tim, dove è stata presentatrice insieme a Carlo Conti . La showgirl spagnola è finità sotto la lente di ...

avonsbusker : povera vanessa incontrada, tutte ste critiche per un vestito ma fatevi i cazzi vostri - il_miletto : RT @negri_jenny: Trova qualcuno che ti guardi come Andrea Delogu guarda Vanessa Incontrada #TimMusicAwards - speranza_viva : RT @NickLittlERegal: @lorebranchetti @loving_lapis E' una mia impressione o'Mila'assomiglia a Vanessa Incontrada??? #Melevisione https://t.c… - CAvondet : Col massimo rispetto e tatto ma chi cavolo è lo stilista di Vanessa Incontrada, ogni volta abiti che non la valoriz… - CAvondet : Essere incinta non è una malattia, è benedizione di Dio, dare vita, essere grembo della vita è una prerogativa dell… -