(Di domenica 11 settembre 2022) . Ritratto niente male con altre due bellezze: chi è la migliore? PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAMstupisce ogni giorno di più per la sua straordinaria bellezza. La cestista è modella è ospite aper la rassegna del cinema, invitata Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

gianpi36590925 : RT @PBItaliana: Valentina VIGNALI - TheBeautyWomen : RT @PBItaliana: Valentina VIGNALI - zazoomblog : Valentina Vignali gran finale d’estate: senza veli – VIDEO - #Valentina #Vignali #finale #d’estate: - OdeonZ__ : Valentina Vignali incanta con un abito da sogno al Festival di Venezia - sportli26181512 : Valentina Vignali incanta con un abito da sogno al Festival di Venezia -

Sport News.eu

continua a regalare contenuti da capogiro sui social network: stavolta la cestista ha messo in mostra un po' troppo...è senza ombra di dubbio la giocatrice di ..., un sogno per pochi: quanta bellezza presente in una sola foto! La cestista, showgirl e modella da urlo. Per tutta l'estate ha accompagnato i follower con tutta la sua classe, la ... Valentina Vignali, trio spettacolare a Venezia: scollature da infarto - FOTO Donna di una bellezza più unica che rara; Valentina Vignali, con le foto su Instagram, manda fuori di testa tutti i suoi fan.La modella e cestista romagnola ha sfilato sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia con un sexy abito nero ...