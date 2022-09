Usa, la Rappresentante di Lista unica band italiana alla Billboard Latin Music Week (Di domenica 11 settembre 2022) La Rappresentante di Lista sarà protagonista della Billboard Latin Music Week 2022: unica band italiana presente, il 27 Settembre LRDL si esibirà presso il The Faena Forum di Miami Beach in uno speciale showcase organizzato con il supporto di FIMI (Federazione Industria Musicale italiana) e ITA (Ice-Agenzia per la promozione all’estero e l’internalizzazione delle imprese italiane) grazie all’organizzazione e al coordinamento di HitWeek, il più importante festival di Musica italiana nel mondo. Grazie alla piena maturazione del mercato Musicale italiano a livello globale – il cui export nel 2021 ha segnato una crescita ... Leggi su ildenaro (Di domenica 11 settembre 2022) Ladisarà protagonista della2022:presente, il 27 Settembre LRDL si esibirà presso il The Faena Forum di Miami Beach in uno speciale showcase organizzato con il supporto di FIMI (Federazione Industriaale) e ITA (Ice-Agenzia per la promozione all’estero e l’internalizzazione delle imprese italiane) grazie all’organizzazione e al coordinamento di Hit, il più importante festival dinel mondo. Graziepiena maturazione del mercatoale italiano a livello globale – il cui export nel 2021 ha segnato una crescita ...

MelgerTina : RT @lastoriaeleidee: Salito al potere, Hitler lo usa come suo rappresentante all'estero, specialmente presso la sua vecchia patria come pre… - MrManue52407719 : RT @lastoriaeleidee: Salito al potere, Hitler lo usa come suo rappresentante all'estero, specialmente presso la sua vecchia patria come pre… - DaniR64 : RT @lastoriaeleidee: Salito al potere, Hitler lo usa come suo rappresentante all'estero, specialmente presso la sua vecchia patria come pre… - folucar : RT @lastoriaeleidee: Salito al potere, Hitler lo usa come suo rappresentante all'estero, specialmente presso la sua vecchia patria come pre… - lastoriaeleidee : Salito al potere, Hitler lo usa come suo rappresentante all'estero, specialmente presso la sua vecchia patria come… -