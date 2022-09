Una pubblicità sul duomo di Genova mi ha fatto riflettere sulla parola tradimento (Di domenica 11 settembre 2022) Vivere è tradire e tradirsi. Consegnare e tradire camminano assieme e non da oggi. Se tradire, dall’etimologia latina, significa ‘consegnare al nemico’, allora il tradimento è costitutivo della nostra vita. La tradizione, mentre consegna ‘tradisce’ ciò che è tenuta a trasmettere alle generazioni prossime e lontane. sulla facciata, in restaurazione, del duomo di San Lorenzo di Genova, ad esempio, accanto alla zona autentica della cattedrale c’è una larga parte coperta da un telo che ne raffigura la parte in riparazione. Un’area non piccola della facciata stampata sul telone, porta una grande foto sulla quale, accanto ad un cuoco e due signore, compare la scritta ‘Ti insegniamo a dimagrire mangiando, abbonati su: ecc ecc’. Nulla da eccepire sul messaggio e il suo contenuto mentre non altro verbo si ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 11 settembre 2022) Vivere è tradire e tradirsi. Consegnare e tradire camminano assieme e non da oggi. Se tradire, dall’etimologia latina, significa ‘consegnare al nemico’, allora ilè costitutivo della nostra vita. La tradizione, mentre consegna ‘tradisce’ ciò che è tenuta a trasmettere alle generazioni prossime e lontane.facciata, in restaurazione, deldi San Lorenzo di, ad esempio, accanto alla zona autentica della cattedrale c’è una larga parte coperta da un telo che ne raffigura la parte in riparazione. Un’area non piccola della facciata stampata sul telone, porta una grande fotoquale, accanto ad un cuoco e due signore, compare la scritta ‘Ti insegniamo a dimagrire mangiando, abbonati su: ecc ecc’. Nulla da eccepire sul messaggio e il suo contenuto mentre non altro verbo si ...

jonasvibess : RT @secesecs: Eccoci qua, con un riquadro più piccolo delle pubblicità per una finale mondiali. Neanche sono più sorpresa ?? - monaldo_n : @The10MinTrader Ciao, il tuo canale youtube è fantastico, accetti la pubblicità cooperativa? In attesa di una tua risposta, grazie - littlemixftlodo : RT @secesecs: Eccoci qua, con un riquadro più piccolo delle pubblicità per una finale mondiali. Neanche sono più sorpresa ?? - Pervinca13 : RT @secesecs: Eccoci qua, con un riquadro più piccolo delle pubblicità per una finale mondiali. Neanche sono più sorpresa ?? - BlueBandit_16 : RT @secesecs: Eccoci qua, con un riquadro più piccolo delle pubblicità per una finale mondiali. Neanche sono più sorpresa ?? -