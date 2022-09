Un itinerario fra le installazioni di Maestri del Paesaggio, la Valle della Biodiversità e uno splendido parco della città alta (Di domenica 11 settembre 2022) Anche quest’anno, in occasione della 12esima edizione del Landscape Festival – Maestri del Paesaggio, piazza Vecchia nel cuore di Bergamo alta si tinge di verde e diventa la Green Square. Fino al 25 settembre prossimo, i visitatori potranno aggirarsi fra salici e giaggioli acquatici, carpini bianchi e carici, ontani neri e pioppi bianchi, in un Paesaggio colorato dai fiori fucsia della salicaria e dal rosso vivace dell’ibisco coccineus, creato dal paesaggista tedesco Cassian Schmidt. Le perle di Palazzo Moroni guarda le foto ... Leggi su iodonna (Di domenica 11 settembre 2022) Anche quest’anno, in occasione12esima edizione del Landscape Festival –del, piazza Vecchia nel cuore di Bergamosi tinge di verde e diventa la Green Square. Fino al 25 settembre prossimo, i visitatori potranno aggirarsi fra salici e giaggioli acquatici, carpini bianchi e carici, ontani neri e pioppi bianchi, in uncolorato dai fiori fucsiasalicaria e dal rosso vivace dell’ibisco coccineus, creato dal paesaggista tedesco Cassian Schmidt. Le perle di Palazzo Moroni guarda le foto ...

LovelyTrips_GS : Quella alla scoperta della #Barje è un’escursione perfetta da fare in #bicicletta. È un itinerario lungo circa 35–4… - legalWorldMx1 : RT @Italia: Quest’anno viaggio in #bici?????? La Bike to Coast Abruzzo è un incredibile itinerario fra mare, borghi medievali e verdi pinete… - ItalyinCQ : RT @Italia: Quest’anno viaggio in #bici?????? La Bike to Coast Abruzzo è un incredibile itinerario fra mare, borghi medievali e verdi pinete… - viagginbici : RT @Italia: Quest’anno viaggio in #bici?????? La Bike to Coast Abruzzo è un incredibile itinerario fra mare, borghi medievali e verdi pinete… - GuiteraR : RT @Italia: Quest’anno viaggio in #bici?????? La Bike to Coast Abruzzo è un incredibile itinerario fra mare, borghi medievali e verdi pinete… -