UFFICIALE – Rinviata Rangers-Napoli | la nuova data

Fprime86 : RT @CalcioPillole: #UCL, è ufficiale: rinviata #RangersNapoli e trasferta vietata ai tifosi partenopei. Ecco i motivi - dariocurcio5 : Confermata la nostra indiscrezione. Ora è ufficiale. Causa lutto proclamato in Gran Bretagna per la scomparsa della… - CalcioPillole : #UCL, è ufficiale: rinviata #RangersNapoli e trasferta vietata ai tifosi partenopei. Ecco i motivi - sportli26181512 : #PrimopianoCalcioNapolietuttolosportcampanointemporeale UFFICIALE – Rangers-Napoli rinviata a mercoledì: settore os… - areanapoliit : ?? UFFICIALE - #RangersNapoli è stata rinviata: nuova data e orario del match: -

Champions,Rangers - Napoli: decisione UFFICIALESi legge, poi, nel comunicato dei Rangers: 'La UEFA ha anche confermato che, per una questione di integrità sportiva, nessun tifoso dei ...Napoli Calcio - Ora èRangers - Napoli in programma mercoledì per la seconda partita del girone di Champions League. Lo comunica la SSC Napoli attraverso il seguente comunicato: CalcioNapoli24.it è ...ForzAzzurri.net - Rinviata Rangers-Napoli.La gara è stata posticipata a Mercoledì 14 settembre alle ore 21:00 CET ...La UEFA è stata costretta a rinviare il match della seconda giornata di Champions League tra Napoli e Rangers: il motivo è molto importante.