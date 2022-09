UFFICIALE | Champions League | Rangers - Napoli si giocherà mercoledi 14

Leggi su terzotemponapoli

(Di domenica 11 settembre 2022) La gara ditraslitta di un giorno e si14 settembre anzichè martedi 13, come annunciato dalla UEFA con un comunicato : " La UEFA annuncia che la sfida ditraFc e SSC, originariamente fissata per martedi 13 settembre, è stata programmata per14 settembre alle 21. Ciò è dovuto alle limitazioni alle risorse della polizia e alle questioni organizzative relative al lutto nazionale per Sua Maestà la Regina Elisabetta II. E' stato deciso inoltre di posticipare anche la partita UEFA Youthtra le due squadre, spostandola da martedi 13 settembre a14 settembre ...