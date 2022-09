Ue | vigne biologiche | un’italiana tra le tre finaliste degli “Organic Awards”

(Di domenica 11 settembre 2022) sara vezza, 42 anni, di monforte d’alba, in provincia di cuneo, è tra le tre finalisti del premio ue, nella categoria bestfarmer al femminile, un concorso voluto dall’unione europea per dare visibilità alle aziende virtuose nel biologico e la cui vincitrice verrà annunciata il 23 settembre a bruxelles. Unica italiana in finale – insieme all’austriaca Katharina Lichtmannsperger e alla spagnola Nazaret Mateos Alvarez – Vezza rappresenta non soltanto la quinta generazione di contadini che coltivanoa Monforte d’Alba, nelle Langhe, ma anche il brand Josetta Saffirio. Sara Vezza, a soli 19 anni, si è occupata di rilanciare l’azienda di famiglia per poi, tre anni dopo, fare la sua prima vendemmia che non raggiunse le mille bottiglie. Oggi la viticultrice piemontese è arrivata a gestire una ...

