Ucraina, svolta nella guerra: “L’esercito di Kiev è al confine russo” (Di domenica 11 settembre 2022) Le forze armate dell’Ucraina avrebbero compiuto un possente rovesciamento di fronte nel Nord-Est del paese. Fino ad arrivare a Hoptivka, valico di frontiera sul confine con la Russia, nel distretto di Dergaci, regione di Kharkiv. Lo ha riferito il 130° battaglione delL’esercito ucraino in un messaggio diffuso da Unian, che precisa che però al momento non ci sono conferme da parte dello Stato Maggiore. Ieri 10 settembre Kupiansk, Balakliya, e soprattutto Izyum, le città strategiche della regione di Kharkiv sono tornate all’Ucraina. Il comandante in capo delle forze armate, Valeriy Zaluzhny, ha annunciato che in questo mese l’Ucraina ha riconquistato oltre 3.000 chilometri quadrati di territorio finora occupato dalle forze russe. Foto Ansa.itIl messaggio della Ue “Gli ucraini stanno combattendo ... Leggi su velvetmag (Di domenica 11 settembre 2022) Le forze armate dell’avrebbero compiuto un possente rovesciamento di fronte nel Nord-Est del paese. Fino ad arrivare a Hoptivka, valico di frontiera sulcon la Russia, nel distretto di Dergaci, regione di Kharkiv. Lo ha riferito il 130° battaglione delucraino in un messaggio diffuso da Unian, che precisa che però al momento non ci sono conferme da parte dello Stato Maggiore. Ieri 10 settembre Kupiansk, Balakliya, e soprattutto Izyum, le città strategiche della regione di Kharkiv sono tornate all’. Il comandante in capo delle forze armate, Valeriy Zaluzhny, ha annunciato che in questo mese l’ha riconquistato oltre 3.000 chilometri quadrati di territorio finora occupato dalle forze russe. Foto Ansa.itIl messaggio della Ue “Gli ucraini stanno combattendo ...

