Ucraina riconquista Izyum Zelensky | Ripresi 2 mila kmq

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 11 settembre 2022) (Adnkronos) - La controffensivadà i suoi frutti. Le truppe russe si stanno ritirando da aree chiave della regionedi Kharkiv tra cui la, ha dichiarato il ministero della Difesa di Mosca, mentre la controffensiva di Kiev perre il territorio guadagna slancio. Le truppe russe si sarebbero ritirate anche dalla città di Balakliya, che gli ucraini avevano dichiarato di aver liberato la settimana scorsa. Liberata anche Kupiansk. "Membri dell'Ssu sono a Kupiansk che è ed è sempre stata! Libereremo ogni centimetro della nostra terra!", ha annunciato il Servizio di sicurezza ucraino (Ssu), citato da Ukrainska Pravda. Kupiansk si trova lungo quella che era la linea del fronte fra russi e ucraini. Secondo il think tank americano Institute for the Study of War la città era ...