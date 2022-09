Ucraina, Macron chiama Putin: “Ritira le armi dalla centrale nucleare”. Allarme a Kiev: missili dal Mar Nero (Di domenica 11 settembre 2022) In una telefonata con Vladimir Putin, il presidente francese, Emmanuel Macron, ha chiesto di far Ritirare "le armi pesanti e leggere" dalla zona della centrale nucleare di Zaporizhzhya, mentre il leader del Cremlino è tornato ad accusare Kiev dei raid, avvertendo del rischio di "conseguenze catastrofiche" L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 11 settembre 2022) In una telefonata con Vladimir, il presidente francese, Emmanuel, ha chiesto di farre "lepesanti e leggere"zona delladi Zaporizhzhya, mentre il leader del Cremlino è tornato ad accusaredei raid, avvertendo del rischio di "conseguenze catastrofiche" L'articolo proviene da Firenze Post.

