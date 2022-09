Ucraina, leader ceceno Kadyrov: “Riprenderemo città perse da Russia” (Di domenica 11 settembre 2022) (Adnkronos) – Il leader ceceno Ramzan Kadyrov contro la strategia della Russia in Ucraina, dopo gli ultimi successi riportati nell’est e del nord del Paese. Ma Mosca, in ogni caso, riprenderà le città che sono state liberate dagli ucraini, mandando migliaia dei suoi uomini dalla Cecenia. “E nel prossimo futuro prenderemo Odessa”, ha promesso. In un video condiviso sul suo canale Telegram, Kadyrov ha avvertito che sarà “costretto” a contattare i leader militari e politici russi “per spiegare la situazione”, se non verranno apportate modifiche immediate alla strategia di invasione. Il leader ceceno si è anche lamentato del fatto che il ministero della Difesa russo non ha affrontato apertamente la controffensiva ... Leggi su italiasera (Di domenica 11 settembre 2022) (Adnkronos) – IlRamzancontro la strategia dellain, dopo gli ultimi successi riportati nell’est e del nord del Paese. Ma Mosca, in ogni caso, riprenderà leche sono state liberate dagli ucraini, mandando migliaia dei suoi uomini dalla Cecenia. “E nel prossimo futuro prenderemo Odessa”, ha promesso. In un video condiviso sul suo canale Telegram,ha avvertito che sarà “costretto” a contattare imilitari e politici russi “per spiegare la situazione”, se non verranno apportate modifiche immediate alla strategia di invasione. Ilsi è anche lamentato del fatto che il ministero della Difesa russo non ha affrontato apertamente la controffensiva ...

