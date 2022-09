Ucraina, Kiev: spenta centrale Zaporizhzhia. Prosegue controffensiva (Di domenica 11 settembre 2022) (Adnkronos) - Mentre Prosegue la controffensiva Ucraina, funzionari di Kiev fanno sapere che la centrale nucleare di Zaporizhzhya è stata completamente disconnessa dalla rete elettrica ed è in fase di chiusura dopo che l'ultimo reattore, il numero sei, è stato spento. "È stato deciso di mettere il reattore numero sei nello stato più sicuro: lo stato freddo", ha annunciato l'autorità nucleare Ucraina Enerhoatom, riferendosi al reattore finale dell'impianto. Nonostante gli avvertimenti internazionali, la più grande centrale nucleare d'Europa è sotto tiro da settimane e Russia e Ucraina si incolpano a vicenda per l'escalation della situazione intorno alla struttura. Secondo Enerhoatom, l'impianto aveva già funzionato in "modalità isola" negli ultimi tre ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 11 settembre 2022) (Adnkronos) - Mentrela, funzionari difanno sapere che lanucleare di Zaporizhzhya è stata completamente disconnessa dalla rete elettrica ed è in fase di chiusura dopo che l'ultimo reattore, il numero sei, è stato spento. "È stato deciso di mettere il reattore numero sei nello stato più sicuro: lo stato freddo", ha annunciato l'autorità nucleareEnerhoatom, riferendosi al reattore finale dell'impianto. Nonostante gli avvertimenti internazionali, la più grandenucleare d'Europa è sotto tiro da settimane e Russia esi incolpano a vicenda per l'escalation della situazione intorno alla struttura. Secondo Enerhoatom, l'impianto aveva già funzionato in "modalità isola" negli ultimi tre ...

bendellavedova : Kiev ha prima resistito all’aggressione di Putin, ora comincia a liberare il territorio occupato. Il sostegno occid… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Kiev, in 3 giorni abbattute unità aeree russe per 157 milioni di dollari #ANSA - vaticannews_it : Il vescovo ausiliare di Kiev-Zhytomyr ripercorre alcuni drammatici momenti della #guerra in #Ucraina e ricorda l’im… - My_Salute : L'Ucraina non deve essere soddisfatta né della resa della Crimea e del Donbass da parte della Russia, né delle ripa… - LolaCorda71 : RT @fattoquotidiano: ?? «Toni Capuozzo è un eccellente giornalista, scrittore, inviato “contro la guerra” ha criticato l'invio di armi a Kie… -